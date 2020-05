Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr všeho, co se tento týden vyplatilo číst, sledovat nebo poslouchat podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářek.

- “Koronavirus zatím v Česku zabil méně lidí než velké epidemie chřipky.”

- Mohl by to být jen příběh o jednom vyšinutci, nad kterým by i leckdo mávl rukou. Ale on má nejen zjevné potíže s vnímáním reality, on umí taky střílet z odstřelovací pušky a zjevně je připraven měnit svět podle svého.

- Představte si, že jste nadějný komunální politik, chcete se prosadit ve vysoké politice, ale státní zástupci se rozhodli vás tahat skoro šest let po soudech s tím, že sice nemají důkazy, že moc neví, ale myslí si, že to, co jste udělal, může být protizákonné. Ať si to rozhodne soud. A ten pak řekne: “Nepředložilo se nic, o co by se to dalo opřít. Myslím, že se to nemělo žalovat.” Vaše kariéra je mezitím víte kde. Asi se vyplatí tu a tam zachovat zdrženlivost a nevolat hned u politiků ve fázi trestního řízení před rozsudkem po rezignaci.

- Byli tu tací, kteří chtěli vyhubit hraboše jedem. Chtěli ho rozstříkat po polích. Byli to členové vlády, velkozemědělci, velkozemědělci, kteří jsou členy vlády, výrobci těch jedů... A pak byli ti, kdo říkali, že ty jedy v polích jsou nebezpečné. Že zabíjí nejen hraboše, ale i spoustu dalších zvířat. Říkali, že používání jedů je navíc zbytečně drahé, že se přemnožený hraboš sám vytratí. No, a teď se zdá,

že už tušíme, kdo měl pravdu.

- Zde pozoruhodná zkušenost a možná užitečné srovnání z Norska. Může to možná lehce napovědět při hledání odpovědi na otázku, jak by to mohlo v Česku vypadat, kdyby se tu někomu podařilo uzákonit, že 85 % prodávaného zboží má být místní produkce.

- “Jestli se vláda nevzpamatuje, dožene dostavbu Dukovan ke krachu. Nebo do Moskvy.”

- Dobrý, Vláďo. Možná trochu pozdě, ale dobrý.

- Tohle je velmi zajímavý rozsudek. Těm, kdo mají v domě Airbnb, možná přinese klidnější spaní. Protože, jak řekl soud, spaní je důležitější než byznys.

- Respekt nám k výročí atentátu na Reinharda Heydricha odemkl zajímavý článek se zajímavou otázkou v titulku. Našlo by se v Česku znovu 800 pomocníků pro zabití Heydricha? Co myslíte?

- Tahle reportáž mě znovu utvrdila v přesvědčení, že je velmi předčasné opájet se představou, že nic jako totalitářský režim už nám nehrozí. Že jsme si tím prošli a stejnou chybu už nezopakujeme. V mnoha lidech, a hlavně v mnoha lidech v politice ty tendence jednoznačně zůstaly.

- Tato zpráva je zajímavá jednak proto, že je dobré vědět, co se děje na Slovensku, jednak proto, že ukazuje, k čemu může vést dnešní zbulvarizovaná a marketingová politika s protestním nádechem k tomu. Z “normálních” politiků jsme znechucení, narychlo vybereme “sympaťáka”, který “není jako oni”, a pak se divíme, koho jsme to vlastně do toho parlamentu dostali.

- Zde malá svérázná "reportáž" z první návštěvy školy po skončení karantény. Je to boj.

- Hlídač státu jsou moji vůbec nejoblíbenější aktivisté. Líbí se mi nejen jejich neagresivní a věcný styl, ale především žádají správné věci. (Které mohl stát mimochodem už dávno provést, abychom ho měli modernější a vstřícnější). Tady se můžete podívat, jaké úkoly od Hlídače stát dostal.

Dobré čtení a hezký víkend přeji. A také pevné zdraví.

jk