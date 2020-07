Před dvanácti lety zažil svět hlubokou finanční krizi. O dva roky později požádalo Řecko o finanční pomoc a začala tím dluhová krize, kdy hrozil odchod země z eurozóny. Nyní čelí evropské ekonomiky krizi ještě hlubší a dluhy prudce vzrostou. Další dluhová krize tak je nejspíš jen otázkou času, neboť pohled na ekonomiky jižních zemí je dost pochmurný. Itálie se nebyla schopná dostat ekonomicky ještě ani na úroveň roku 2008, produktivita stagnuje. Nerodí se děti a do dvaceti let prudce vzroste v populaci počet penzistů, které bude muset živit stále méně ekonomicky aktivních lidí. Do dvaceti let může země přijít až o osm milionů obyvatel. Pokud nevyvolá dluhovou krizi pandemie, tak demografický náraz téměř určitě. A podobně jsou na tom Řekové, Španělé i Portugalci. Ostatně podle Národní rozpočtové rady jsou na trajektorii neudržitelnosti veřejných financí i Češi, a to mají násobně menší zadlužení.