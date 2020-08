Je už skoro pravidlem, že v Česku se i poměrně závažné věci zvrhnou ve vlastní karikaturu. Hezky to demonstrují události kolem vysvěcení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Nejde ani tak o víkendový ceremoniál samotný. Jde o to, co ho provázelo. Formálně zněly velkolepé výroky, v praxi se ovšem odehrávaly trapné tahanice, takže ve výsledku to byla praktická ukázka, že v Česku nejde o hodnoty, ale primárně o to, kdo si na nich víc nahoní triko.