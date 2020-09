Hnutí ANO zvolilo pro krajské volby centrální heslo "Ukázaná platí". Je poněkud nesrozumitelné, většina lidí musela googlovat, co vlastně znamená, což je z hlediska marketingu, který byl dosud nejsilnější stránkou ANO, přinejmenším na pováženou. Dál to ale není o moc lepší. Komu se kryptický odkaz na karetní hru mariáš podaří rozluštit, zjistí, že kampaň Babišova hnutí má být založena na tom, že se "ukáže", co se povedlo v minulosti. A že to na voliče bude "platit". Jenže, jak víme z historie, obrana pozic ve stylu "podívejte jak jsme skvělí" v Česku příliš nefunguje. Obojí naznačuje, že to v ANO začíná zevnitř skřípat.