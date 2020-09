Konečně máme na stole návrh kurzarbeitu, který má od listopadu nahradit program Antivirus poskytující zaměstnavatelům náhrady mezd pro pracovníky v době nízké poptávky a nedostatku zakázek. Kurzarbeit, trvale ukotvený v zákoně o zaměstnanosti, tak přijde bez nežádoucí pauzy, která by poslala desítky tisíc lidí na úřady práce. Ale nebyli bychom v České republice, aby dobrý úmysl nehalila tradiční byrokratická bažina, kvůli které může být propuštění zaměstnanců administrativně jednodušší než vyplňování spousty formulářů podle nejasných pravidel. Pokud by to tak dopadlo, byla by to ekonomická pohroma nejen pro firmy, ale pro celou naší zemi. Udržet firmy v chodu se všemi pracovníky je totiž násobně levnější, než vyplácet podpory v nezaměstnanosti. A nepochybuji o tom, že si to stát uvědomuje. Jenže…