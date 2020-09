Světová zdravotnická organizace by měla mlčet, okřikl WHO premiér Česka Andrej Babiš. A má pravdu. Ještě by mohla vyzradit, že Česko souboj s covidem-19 nepěkně prohrává.

Andrej Babiš je pochopitelně naštvaný, chtěl být nejlepší na světě, ale zjevně to neumí. A teď jsme ve fázi pomalého a hlavně bolestivého uvědomění si téhle nepříjemné pravdy. A lidé v takové situaci obvykle nejdřív vztekle kopou do ostatních a nejvíc do těch, kdo je kritizují. Z Babišova úterního tweetu to úplně čiší: "Čtu, co teď vydala @WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře."