Každé volby druhého řádu jsou svým způsobem referendem o vládnutí. Pro letošní krajské volby to platilo v atmosféře koronavirové epidemie obzvlášť. Babišova vláda uvrhla svými zmatky a liknavostí celou zemi do situace, kdy je počet nakažených v přepočtu na obyvatele desetkrát větší než v Německu. A šlo o to, do jaké míry jí to jsou ochotni voliči odpustit.

Výsledek je nejednoznačný. ANO sice celkově vyhrálo, ale méně, než si Andrej Babiš představoval. A všechny de facto vládní strany - ANO, ČSSD a KSČM - mají v součtu pouze 32 procent. Ač se jedná "pouze" o krajské volby, do jejichž výsledku se přirozeně promítají specifika jednotlivých regionů, takže nelze mluvit o tom, že by odrážely celostátní preference, je to pro vládu varování. A pro demokratickou opozici přece jen povzbuzení před sněmovními volbami, které se budou konat za rok. Tady jsou základní poznatky v šesti bodech.

1. Babiš v rozpacích

Andrej Babiš zvítězil v pátých volbách v řadě a stal se vůbec prvním úřadujícím premiérem, který celkově vyhrál krajské volby. Volební výsledek ANO - 22 procent - je o procento vyšší než v roce 2016. Ale zcela spokojený být nemůže.

Před volbami prohlásil, že chce, aby ANO všude vyhrálo takovým rozdílem, aby ho ostatní strany nemohly při sestavování krajských koalic obejít, jako se to stalo před čtyřmi lety. A to se ANO nepovedlo. Při vyjednávání bude rád, když získá pět hejtmanských postů, zřejmě v Moravskoslezském, Ústeckém, Olomouckém, Karlovarském a Jihomoravském kraji. V krajích Libereckém, Středočeském, Zlínském a Královéhradeckém ANO odešlo poraženo a v ostatních krajích je pravděpodobné, že se opoziční strany proti Babišovu hnutí spojí.

Ukazuje se mimo jiné, že ANO chybí osobnosti. Ve Středočeském kraji nasadilo jako jedničku hejtmanku Jaroslavu Jermanovou Pokornou, která se zdiskreditovala půjčováním služebního vozu manželovi, podivnými zakázkami, trestním oznámením na záchranářku stěžující si na nedostatek pomůcek. A voliči dali najevo, že si ji už v čele kraje nepřejí. Porazilo ji hnutí STAN (22 procent) i ODS. Až třetí místo je pro ANO ponižující. Naopak tam, kde ANO osobnosti má, boduje - příkladem je jednoznačné vítězství v Moravskoslezském kraji (30 procent), kde ho vede oblíbený hejtman Ivo Vondrák.