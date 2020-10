Většina Čechů chce bydlet ve vlastním a k placení nájmu má vnitřní odpor, neboť tím investují své peníze do něčeho, co nebude nikdy jejich. Zkrátka je to pro ně vyhazování peněz a berou to jako řešení jen pro ty, kteří nemohou dosáhnout na hypotéku. Bydlet v nájemnímu bydlení pak je skoro jako stigma. Ve skutečnosti ale žít v nájemním bydlení může být finančně výhodnější než bydlet ve vlastním. Obvzlášť pokud jsou na drahém trhu za přijatelnou cenu už jen druhořadé byty a člověk má také trochu odvahy. Lze to ukázat na několika příkladech.

Představme si nejdříve situaci, kdy má střadatel našetřeny čtyři miliony korun a rozhoduje se, zda si koupit vlastní bydlení, nebo jít do nájmu. Většina Čechů by neváhala a koupila by si byt, byť v Praze by to bylo se čtyřmi miliony na garsonku nebo na o něco větší byt ale někde na periferii. Průměrná cena za metr čtvereční je v hlavním městě kolem 80 tisíc korun, v případě nových developerských projektů se pohybuje kolem 110 tisíc korun za metr.