Pokaždé, když přicházím do kanceláře, mám to heslo před očima. Hic sunt leones. Zde jsou lvi. Latinská fráze, kterou máme ve firmě Rockaway na zdi hned u vchodu, na starých mapách označovala neprobádaná území. A pro mě teď symbolicky vystihuje i to, co nyní všichni prožíváme.

Koronavirová krize nám všem sebrala jistotu, nabourala naše životy a poslala nás do situace, ve které jsme dosud nebyli. Na neprobádaná území. Nic neplatí jako dřív, situace se mění ze dne na den podle toho, jak se epidemie zhoršuje, a všichni musíme improvizovat.

Jedna důležitá věc by nás ale měla uklidnit. Česko je na život sevřený epidemiologickými omezeními připravené víc, než si nejspíš myslíte. V porovnání s dalšími státy našeho regionu je česká e-commerce na špici – technicky, produktově i logisticky. Vím, o čem mluvím, protože denně na vlastní oči vidím, jak zásadní je rozdíl v internetovém prodeji u nás, v Německu nebo třeba na Balkáně.