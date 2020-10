Oslavy 28. října na Hradě nebudou. Správně. Bylo by naprosto šílené, pokud by se v situaci covidové kalamity ve Vladislavském sále a přilehlých komnatách promořovali nebezpečným virem často velmi staří lidé. Metál od prezidenta by mohl být jednou z posledních radostí jejich života. Přesto zůstává po celé ceremoniální záležitosti nepříjemný odér. A to hned ze tří důvodů.