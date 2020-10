Jednou za čas provádíme mezi vybranými analytiky a portfolio manažery průzkum, v němž se ptáme, do čeho investovat milion korun. A ještě se nestalo, že by přišla odpověď ve stylu: vykašlete se na předražené nemovitosti, centrálními bankami nafouknuté akcie a investujte volné peníze do svého vzdělání nebo prodloužení zdravého života. Často se totiž zapomíná, že nejlepší investice je do sebe sama. Není to žádné klišé, vychází to i finančně. V novém investičním občasníku se proto tentokrát podíváme, jak si na základě vědecky podložených poznatků prodloužit život ve zdraví o dlouhé roky až desítky let. V aktuální pandemické situaci, kdy nikdo neví, co se bude dít, je to investice se zaručeným a zároveň velmi vysokým výnosem.