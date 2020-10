Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný nezahájil politickou kariéru úplně nejšťastněji. Jeho podpis je na petici Milionu chvilek pro demokracii, která vyzývá k odstoupení premiéra Andreje Babiše. Nejde přitom o to, že si ministr myslí, že premiér do jehož vlády vstoupil, je estébák a dotační podvodník. Tenhle rozpor by se dal v době, kdy se hraje o lidské životy a budoucnost celé země, přejít mávnutím ruky. Jde o to, že se Blatný k otázkám spojeným s jeho podpisem pod peticí nedokáže postavit čelem, vykrucuje se a mlží. Vláda čelí propadu důvěry a je naprosto klíčové, aby lidé začali opět věřit tomu, co proti koronaviru dělá. Má to zajistit právě nový ministr. Pokud je jeho pravdomluvnost a tedy i důvěryhodnost zpochybněna, je to zlé.

