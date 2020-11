Cena bitcoinu v dolarech vzrostla za poslední měsíc o polovinu, vypadá to, že začala druhá bitcoinová horečka. Ta první vypukla přesně před třemi lety, vrcholila o Vánocích, kdy se v rodinách o bitcoinu mluvilo i u štědrovečerní večeře. Skončilo to ale prudkými propady hned v lednu. Může to dopadnout stejě i letos, nicméně je tu tentokrát několik argumentů, proč by to mohlo být i jinak. A je pravda, že s jedinou výjimkou je každý rok bitcoin dražší a dražší. V novém investičním občasníku se podíváme ale i na to, jak lze v bitcoinech spořit se slušným úrokem nebo jak využít kryptoměny k získání části peněz z jakéhokoliv nakoupeného zboží - solidní cashback.

