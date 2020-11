"Tati, co byla společnost Kodak? Víte, děti, to byla firma, která vyráběla hlavně filmy do fotoaparátů. A tati, co to jsou filmy do fotoaparátů?"

Úvodní příklad sice není přímo z telekomunikační branže, ale je ideální na demonstrování toho, jak se modely konkurence minulosti mohou ukázat jako irelevantní pro budoucnost. Jedná se také o příběh spojený s digitalizací. Firma Kodak se v době nástupu digitálních fotoaparátů odmítla novým produktem zabývat, aby ji nekanibalizoval primární byznys s klasickými fotoaparáty a filmy do nich. Jeden z příkladů, jak se stát kvůli nezachycení technologických změn velmi rychle irelevantní.

Proč o tom mluvím? Protože i telekomunikační a digitální trhy se prudce mění a vyvíjejí. To, co se bralo za dané před deseti lety, je dnes často jinak, ačkoli si to i někteří významní hráči nepřipouštějí. A právě před deseti lety jsem se dopátral prvních vážných zmínek o tom, že situaci na telekomunikačním trhu změní čtvrtý operátor. Zkušený internetový archeolog by možná našel i starší zmínku. Minimálně od roku 2010 se hovoří o tom, že má přijít čtvrtý operátor, změnit situaci na trhu a pokud možno postavit i celou infrastrukturu. Jenže: čtvrtý operátor v žádné z aukcí, které ČTÚ za danou dobu uspořádal, nepřišel.

Víc než 20 let starý model mobilních telekomunikací se však výrazně mění. Změna nenastala s příchodem 5G, už nějakou dobu nám silně buší na dveře. Česká aukce je návrhem diverzifikovat a inovovat přístup k tendru na kmitočty inovativní. Doporučení vlády a MPO k tomu, jak ji nastavit, podpořily nezávislé expertní studie.

Například i od finské společnosti Rewheel, která se na analýzy mobilních trhů zaměřuje. Ta navíc v letošní studii nový model české aukce zmiňuje jako příklad pro země s vysokou úrovní cen za mobilní data a s malým objemem disponibilního spektra, díky němuž by mohl přijít čtvrtý operátor. I kvůli této studii došlo k doporučení, aby finální verze aukce počítala i s vyhrazením v pásmu 700 MHz pro čtvrtého operátora tak, aby bylo zřejmé, že se také pro tuto variantu udělalo maximum. Nicméně studie říká také to, že je to právě cenově založený národní roaming - tedy klíčový parametr české aukce -, který povede k tlaku na snížení cen. Připomínám přitom fakt, že většina spektra, o němž může být řeč, byla v ČR přidělena ČTÚ zejména v aukcích v letech 2013, 2016 a 2017, a to bez příchodu čtvrtého infrastrukturního operátora.

Doba se výrazně změnila. Digitální trhy se v minulých letech nejbouřlivěji rozvíjely v oblasti digitálních platforem a digitálních služeb. Největší digitální hráči, kteří bohužel často nepocházejí z Evropy, jsou ti, kteří určují, kam digitální ekonomika bude směřovat. I proto se v Evropě stále víc hovoří o digitální autonomii či suverenitě a čekají nás složité debaty o regulaci této oblasti.

Telekomunikační operátoři v nabídce digitálních služeb nyní prim nehrají, často ani mimo Evropu. Nicméně nové generace sítí (a platí to do značné míry už pro 4G) přinášejí stále víc prostoru pro digitální služby, které mohou generovat zisky. A díky tomu i menší hráči na digitálních trzích úspěšně fungují. Když telekomunikační operátoři nehledají nové byznysmodely, stává se současný model hůře udržitelným. Tím víc ho brání, třeba i skrze vyšší ceny. Mění se také přístup k pojetí digitální infrastruktury. Stále víc se od služeb odděluje provoz telekomunikační infrastruktury. V poslední době například Vodafone, který celoevropsky vyděluje infrastrukturu do oddělené společnosti (TowerCo). A děje se tak i jinde na světě.

Zároveň dochází stále více ke sdílení infrastruktury. Postupně se v celém světě také mění pohled na sdílení digitálních infrastruktur, mimo jiné se pracuje na aktualizaci se sdílením sítí související společné pozice Evropské komise z roku 2019. S novými generacemi mobilních sítí musí být počet vysílačů vyšší a v některých městech už není kam je umisťovat. Sdílení se stává nutností, to zaznívá i na jednání s komisí. Stále více populárními se stávají koncepty typu Open RAN, tedy propojené a otevřené infrastruktury, kde funguje mnoho dodavatelů, jsou definovány jednotné standardy pro rozhraní, a do sítí tak mimo jiné může také přistupovat mnoho hráčů.

S ohledem na dění na evropské úrovni i zmíněná doporučení jsem přesvědčen, že je dobře, že ČTÚ nešel cestou rutinního opakování nastavení aukce jako v minulosti. Opakováním modelu z 2G, 3G i 4G sítí by se náš trh stal víc marginálním. Chtít dalšího velkého infrastrukturního operátora na český trh v roce 2020 je dnes mnohem méně relevantní než před 10 či 15 lety. Jsme v jiné době, v které žijeme a chceme fungovat dál jako konkurenceschopná země. Česká 5G aukce proto přinesla nové formy konkurence na různé úrovni a inovace, které mnohem víc reagují na to, co bude, než na to, co bylo. Jak říkal slavný hokejista Wayne Gretzky: "Bruslíme tam, kde puk bude, nikoli kde je."

Autor je náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace.