Minutu před druhou hodinou ranní provedla podivuhodně široká neformální koalice ve složení ANO, ODS, SPD a několika komunistů největší daňovou změnu moderní české historie. Kdo to chce vidět pozitivně, může říct, že se jedním hlasováním snížila daňová zátěž Čechů o 130 miliard korun. Současně to ale znamená, že o stejnou sumu vyskočí deficit státního rozpočtu. A to v době, kdy už vláda i tak zatíná sekyru nejhlouběji v dějinách České republiky.

Pozoruhodná je nahodilost, s jakou daňová revoluce proběhla. Základem je snížení daně z příjmů na 15 procent pro většinu zaměstnané populace. Koalice ANO a ČSSD se na tom neshodla, tak si premiér Andrej Babiš vzpomněl, že je také poslancem, a navrhl daňový škrt opentlený zrušením výpočtu s pomocí superhrubé mzdy v této roli. ČSSD byla samozřejmě proti, ale pomohla ODS, pro kterou je to prosazení jejího programu, přičemž kondice státních financí ji už nezajímá. Jedním vrzem je tak z veřejných rozpočtů (doplatí na to i obce a kraje) pryč nějakých osmdesát miliard korun, možná i víc.