Bill Gates minulý týden na konferenci pořádané New York Times předpověděl: "I po skončení pandemie zmizí více než 50 procent pracovních cest a více než 30 procent času stráveného v kanceláři". Jeho výrok dokumentuje, že zatímco na jaře se o dočasnosti či trvalosti dopadů pandemie spekulovalo, dnes se mnoho chytrých lidí shoduje na tom, že koronavirus změní lidské chování v mnoha oblastech trvaleji. S tím kontrastuje aktuální prohlášení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové k aktuálnímu údaji o nezaměstnanosti v Česku: "Stále jsme v Evropě premianty. Mám velkou radost, že je to zásluhou vládního programu Antivirus." Je opravdu namístě vyzdvihovat, že jsou za peníze daňových poplatníků zachraňována pracovní místa, u nichž není vůbec jisté, že kvůli změnám v chování lidí nezaniknou trvale?

Svět se neustále mění a letos kvůli koronaviru dochází během měsíců ke změnám, které by za normálních časů trvaly roky. Známé rčení říká, že nepřežijí ti nejsilnější, ale ti, kdo se dokážou přizpůsobit. Kdyby přístup zachovat každé pracovní místo bez ohledu na náklady zastávali naši předci, mohli bychom tu mít na kurzarbeitu třeba švadleny, jejichž pracovní místa se dávno přesunula do Asie, nebo rovnou vozky koňských spřežení. Na omluvu paní ministryně i ostatních politiků, kteří nyní rozhazují stovky miliard korun našich dětí, je nutno podotknout, že za to snad ani nemohou. Jsou produktem doby, kterou charakterizuje touha potlačit ekonomický cyklus a vypořádat se s každou krizí. Tuto éru odstartoval šéf Fedu Alan Greenspan již koncem devadesátých let. Receptem na každý problém jsou levné peníze, více peněz a ještě více peněz.

Tato léčba má však enormní vedlejší účinky. Deformuje lidské rozhodování, konzervuje neefektivní činnosti, podporuje zadlužování, nezodpovědnost a spekulace. Praktikování této politiky po více než 20 let z nás vytvořilo generaci zbabělců, která každý problém "řeší" jeho odsunutím do budoucna skrze dluh. Nejsme v tom sami, je to globální fenomén. Ztráta pracovního místa, krach firmy nebo ekonomická recese nejsou naším smrtelným nepřítelem. Naopak, podobně jako zima odstraňuje slabé a nefunkční a udržuje přírodu zdravou a vitální, krize je mnohdy nabídnutá šance zastavit se a vydat se na lepší cestu.