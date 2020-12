Do konce roku musí evropské země rozhodnout o investiční dohodě s Čínou. Schválení předběžného dokumentu by mohlo urychlit páteční setkání velvyslanců zemí EU v Bruselu. Diskuse na nejvyšší úrovni je pak plánována na nadcházející dny.

Bez ohledu na sedm let tvrdých vyjednávání o dohodě je její současný text jen skromným příspěvkem k podpoře reciprocity, konkurenční neutrality a k nastavení rovných podmínek. Dotažení dohody je v této chvíli symbolickým vítězstvím pro Čínu a pro Evropu to znamená, že do budoucna bude obtížnější zapojit Čínu do jednání o kritických záležitostech.