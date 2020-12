Když novorozeně poprvé vdechne vzduch do svých plic a začne brečet, nezáleží na tom, jestli se narodilo v dnešní Praze, antickém Římě nebo v nějaké pravěké jeskyni. Deset tisíc let se u něj evolučně prakticky neprojevilo, je to pořád ta stejná bytost. Naopak svět venku se změnil nepředstavitelně. A tak se člověk dostal do pozice, kdy jeho tělo přestalo stačit civilizačnímu pokroku, nezvládá dnešní druh stresu, nedokáže dobře spát a topí se v depresích. Vede to k zbrklému rozhodování na základě emocí. Člověk dnes může těžko odolat všudypřítomnému stresu z pocitu, že něco promeškal, ať je to hledání partnera, svatba nebo koupě bytu, bitcoinu či akcií. Přitom ze všeho nejdříve by měl každý investovat do zdravého těla a ducha, obvzlášť když to nic nestojí. Stačí jen sledovat a praktikovat poznatky vědy.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.