Znovu přišel čas podávat daňová přiznání a tentokrát bude muset hodně lidí řešit i příjmy z kryptoměn. Bitcoin, litecoin a další digitální měny nejsou z pohledu finančních úřadů ani České národní banky oficiálními měnami, proto se jejich danění liší od řady dalších aktiv. Například na ně nelze uplatňovat časový test jako v případě akcií. Danit by naopak člověk měl i případy, kdy si za kryptoměnu něco koupí.

Ke spekulacím s kryptoměnami není potřeba mít živnostenský list, to ale neplatí pro těžbu kryptoměn. Kryptoměny lze bezplatně darovat, ale ne zneužívat dary k realizaci zisku. Hodně lidí si myslí, že na ně berní úřady stejně nepřijdou, jenže to může být naivní představa. Měli by si uvědomit, že v případě krácení daní ve větším rozsahu je promlčecí lhůta až patnáct let a v roce 2036 už budou finanční úřady asi fungovat sofistikovaněji.

Neplatit daně za to riziko nestojí. S daněním kryptoměn našim čtenářům proto pomůže daňový poradce Michal Hanych, jenž je zakladatelem poradenské společnosti SimpleTax a partnerem advokátní kanceláře SimpleLaw. Je také spoluautorem manuálu, jak danit kryptoměny.

Na vše, co vás o tomto tématu zajímá, se ho můžete zeptat v našem on-line rozhovoru. Odpovídat na otázky bude ve čtvrtek 21. ledna, a to od 11:00. Pokládat otázky ale můžete už nyní.