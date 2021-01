Můžou žrát, ale neměli by u toho tolik mlaskat, říkávala moje babička vždy, když se objevil nějaký velký skandál, ať už korupce nebo nejrůznější "malé domů", které si navzájem přihrávali mocní. Babička byla prostá žena, ale podstatu chápala dokonale – nedělala si iluze, že by politika mohla být, stejně jako jiné obory lidské činnosti, úplně čistá. Svým pořekadlem vyjadřovala, že jde o míru. Mlaskání, které se ozývalo, poté co Poslanecká sněmovna schválila povinné kvóty na podíl českých potravin ve vybraných obchodech, muselo být slyšet až do jihomoravské vesničky, v níž prožila celý život.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.