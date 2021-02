Nikdo za to nemůže. "Současná situace není nikoho vina - ani opozice, ani koalice, ani lékařů, ani pana ministra (zdravotnictví). Je nutno tuto situaci vnímat stejně jako jiné přírodní katastrofy či pandemie, které v minulosti lidstvo postihly," řekl v úterý náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

Mějte to na paměti vy všichni, kdo jste v posledních dnech napsali toto:

"Dneska jsem na COVID ARO, přišly výplatní lístky, řekl bych, že nejen tady na oddělení, je to dost lidí s protaženým obličejem. Vzali nám i tu 100,-Kč COVID příplatku na hodinu. OK. Mohli to alespoň říct dopředu. Na druhou stranu, na ZZS nemáme navíc celou dobu ani ň."

Není to nikoho vina.

"Covid gastro mi přišlo včera - měsíc po podání žádosti, 2 měsíce po ohlášení na tiskové konferenci kde zaznělo "ihned kompenzujeme". V mezičase jsem musel vrátit Antivirus C za červen, neboť jsem odvody za zaměstnance, splatné v pondělí 20. 7. zaplatil v pondělí 20. 7. a to bylo pozdě, neboť ČSSZ to zaúčtovala až 21. 7."

Není to nikoho vina.

"Upřímně k situaci v nemocnicích. Padáme na hubu. Služeb je moc a ještě přibudou. Tlak na intenzivní lůžka je největší co kdy byl. Na sály chodí pacienti v horším stavu než kdy dřív. Transporty záchrankou covid pacienta 100+ km nejsou výjimkou a na ventilátoru končí i třicátníci."

Není to nikoho vina.

"Dneska se mi v lékárně rozbrečela invalidní paní, že jí chybí 20 Kč na respirátory... Víc k tomu asi nemám."

Není to nikoho vina.

"Ve skladech leží vakcíny na proočkování 100 000 lidí. To je třeba celá Olomouc, 5. největší město v ČR, nebo jeden celý průměrný okres. Není to jen kapka v moři. Je to věc, která by reálně pozitivně pomohla v boji s epidemií, kdyby se udělala. Ale nedělá se."

Není to nikoho vina.

"Během měsíce se covid rozšířil v polovině školek. Někteří rodiče posílali děti do školky v karanténě. Pedagogové jsou 3. nejnakaženější profesí."

Není to nikoho vina. Je to přírodní katastrofa. Prostě se to stalo. Teď už to víte.

(Příspěvky jsou náhodně posbírané v autorově sociální bublině. Lze ale úspěšně předpokládat, že ve vašich bublinách se budou vyskytovat obdobné).