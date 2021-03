Premiér Andrej Babiš navrhl možnost úředních maturit pro současné studenty posledních ročníků středních škol. Proč by měli, nebo naopak neměli, někteří žáci získat pouze úřední maturity argumentují ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík a výkonný ředitel společnosti JK Education Ondřej Kania.

PROČ ÚŘEDNÍ MATURITY NE

Radko Sáblík

"Přelez, přeskoč, nepodlez!"

Toto sokolské heslo zdůrazňuje mládeži, že v životě na ně čeká mnoho překážek, ale oni se jich nemají bát, mají mít sebevědomí a vůli je zdolávat, neboť jen tak se budou zlepšovat a dále rozvíjet.

Po zveřejnění mého stanoviska mi píší studenti z různých škol i oborů. Díkybohu vesměs slušně, byť s velkým množstvím pravopisných chyb. Co sdělují? Distanční výuka není na všech školách stejně kvalitní. Nejsou jen pražské prestižní školy pro elity. Někteří učitelé nám vyhrožují, že si to s námi vyřídí u maturit, když se prý flákáme doma. Některé praktické činnosti nelze distančně realizovat.

Pojďme hledat, jak danou překážku překonat, třeba i s velkými obtížemi přelézt, ale neodstraňujme ji, neboť bychom tím dali signál mladé generaci, že i další výzvy ve svém životě může obejít či podlézt.

Jsem si těchto okolností vědom. Přesto na svém názoru trvám. Nechci, aby si tento ročník nesl stigma, čelil posměškům typu: "A kdy žes to maturoval? A tak, tak ty seš ten Babišův maturant."

Pojďme hledat, jak danou překážku překonat, třeba i s velkými obtížemi přelézt, ale neodstraňujme ji, neboť bychom tím dali signál mladé generaci, že i další výzvy ve svém životě může obejít či podlézt. Je možné konat praxi jeden na jedna, je možné přizpůsobit odborné zkoušky tomu, jaké znalosti a dovednosti mohli studenti opravdu získat. Všeobecně vzdělávací předměty pak distančně zvládnout jdou, i když si uvědomuji nedostatky v přístupu některých učitelů a v nedostatku morálně volních vlastností u některých studentů.

Škola má připravit studenty pro reálný osobní, společenský a profesní život. Má je naučit se učit nové věci na základě již získaných znalostí a dovedností. Ne se šprtat na testy a zkoušení.

Současné pojetí maturit určitě není ideální a zaslouží si změnu. Sám chci změny. Zredukovat obsah o 50 procent, jádrové učivo procvičovat a aplikovat. Dokážu si představit, že bude forma závěrečných zkoušek zrušena a student získá maturitní vysvědčení na základě průběžně získávaných kreditů, obhajoby dlouhodobých prací a svého portfolia. Ale k tomu musí dojít na základě odborné diskuse a konsenzu. Nikoliv pod tlakem některých lobbujících skupin a na radu PR manažerů.

PROČ ÚŘEDNÍ MATURITY ANO

Ondřej Kania

Doporučuji se při přemýšlení nad tím, zda je v této situaci udělení úřední maturity dobrý, či špatný nápad, oprostit od toho, kdo jej navrhl. Pokud jakoukoliv myšlenku tohoto typu odmítneme proto, že žijeme v extrémně zpolitizované, hysterické době, tak můžeme rovnou všichni rezignovat na všechno. V jádru je ta myšlenka správná. Koneckonců v loňském roce k ní přistoupilo skutečně mnoho zemí a to tamní maturanti nechodili do školy pouze několik málo měsíců. V letošním roce jsou státy jako Francie a Itálie, které zásadně maturitní zkoušky osekaly, případně země jako Velká Británie, jež všechny maturitní zkoušky zrušila. Mnoho států ještě finální podobu neschválilo, takže čekáme. Ve všech těchto zemích, pokud se podíváme na počet nakažených, hospitalizovaných a celkově zemřelých v přepočtu na počet obyvatel, je a byla situace lepší než u nás. Česká republika vede veškeré žebříčky.

Je zcela jednoznačné, že distanční výuka, především v provedení klasické české školy a klasické průměrné české domácnosti, je v porovnání s výukou klasickou nedostatečná a mnohem méně kvalitní. Ve výsledku tak máme mnoho případů, kdy se v podstatě už rok studenti učí a připravují sami, za pomoci své rodiny, pokud jim tu pomoc ta rodina může nabídnout. Uvědomme si rovněž realitu toho, že pouze menšina maturantů studuje na gymnáziích a většina maturantů, zhruba lehce přes 60 procent, studuje na odborných středních školách. Kolik z těchto studentů, především na odborných školách, mělo za poslední rok kvalitní, distanční výuku? Pravděpodobně mnoho ne. Kolik z těchto studentů žije v domácnosti, kde mají vlastní pokoj, vlastní počítač a rodiče chodí do práce a sourozenci do školy? Po všech odvoláních a druhých a třetích pokusech udělá každý rok maturitu asi 95 procent maturantů (za normální situace, kdy se chodí do škol). Čili úřední maturita by znamenala, že 95 procent studentů, kteří by tu maturitu za standardní situace zvládli, ji prostě dostane a pět procent, kterých by ji nezvládlo, ji dostane také. Budeme kvůli pěti procentům studentů hystericky vykřikovat, že tímto devalvujeme hodnotu vzdělanosti? Když se nad tím zamyslím klasickou českou konzervativní logikou, kdy v ideálním světě maturitu a vysokou školu udělají jen ti nejlepší z nejlepších, o jaké devalvaci hodnoty vzdělání se bavíme, pokud maturitu udělá 95 lidí ze 100 ve standardním roce? Maturitní zkouška v té podobě, kterou dnes máme, je archaickým pozůstatkem perverzní touhy po centralizaci a standardizaci všeho a musí se změnit, to však letos nestihneme. Pokud by se měl objevit nějaký kompromisní návrh, tak si myslím, že zrušení státní části a ponechání profilové, tedy školní, části je dobrým kompromisem.