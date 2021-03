Pane premiére, pane ministře, koordinátoři očkování, všichni zúčastnění,

očkování stále stagnuje. Bohužel. Umírají první lidé, kteří už mohli být očkováni! Jsou tomu tři týdny, co jsme v otevřeném dopise hlavnímu koordinátorovi očkování napsali, že na skladech leží 180 000 dávek vakcín. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, včera ve skladech v ČR leželo 260 000 dávek vakcín! Dnes už je to více než 328 000! Jak na to reagoval pan hlavní koordinátor před odletem do Izraele? Prohlásil, že "očkování zrychluje… ve středu bylo očkováno 47 tisíc lidí, což je nejvíce za den od začátku vakcinace". K tomu můžeme říci jen toto: Dle oficiálních informací ministerstva zdravotnictví bylo ve středu 10. 3. 2021 naočkováno 39 793 osob. Je to cca o 15 procent více než minulou středu. Pokud touto rychlostí budeme očkovat i nadále, potrvá téměř dva týdny, než se vyočkuje pouze to, co nyní leží ve skladech. Co nám je platné, že od evropských zemí dostaneme očkování, když neumíme použít ani to, co máme???

Proč se rychlost očkování téměř nezvyšuje?

Domníváme se, že selhává organizace i distribuce očkování.

Organizace

Abychom výrazně zrychlili proces očkování, je nutné výrazně zapojit praktické lékaře (PL). Těch je více než 5000. Počítáme s rychlostí očkování minimálně 100 vakcín týdně. Ve skladech ležící vakcíny jsme tedy schopni naočkovat během několika dní.

Každý praktický lékař připravený očkovat nyní zažívá tuto frustraci:

Abychom vůbec měli šanci dostat nějaké vakcíny, musíme zadat své pacienty do informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Pacienty tedy kontaktujeme a ptáme se, zda se chtějí nechat naočkovat u nás. Na tuto otázku pacient téměř vždy odpoví – ano, raději u vás, kdy to bude? Na to neznáme odpověď. Oficiální distributor postupuje podle svého seznamu, který se řídí počtem pacientů registrovaných k očkování u daného PL v ISIN. My nevíme, kdy se nám distributor ozve. Nevíme, kdy dostaneme vakcíny. A tak nám nezbývá než pacientovi doporučit, aby se raději objednal do očkovacího centra, kam sice nechce, ale kde dostane alespoň nějaký termín. Tím ubude další pacient, který mohl být v seznamu k očkování u nás. Chápete ten začarovaný kruh? Čím rychleji chce PL mít očkované své pacienty, tím více se mu vzdaluje očkování v ordinaci! Nemáme nic proti očkování v centrech. Pokud stát nechce, aby PL očkovali, musí jasně zaznít – neregistrujte své pacienty, odesílejte je do center.



Vázne i samotná distribuce. PL sdílejí zkušenosti s komunikací s distributorem Alliance Healthcare (AH). Opakovaně se snaží doručit vakcíny např. na adresu sídla firmy, nikoliv adresu ordinace. Termín doručení AH oznámí touto formou: přijedeme 15.45–16.45, zítra nebo pozítří. Ve výsledku často přijedou úplně jindy. Vakcíny jsou lékařům distribuovány podle IČO, nikoliv IČP. Proč to vadí? IČO má PL zpravidla pro celou ordinaci jedno. V dnešní době ale přibývá sdílených praxí, kdy je více ordinací v jedné společnosti pod jedním IČO. Taková sdílená praxe, kde je registrováno třeba 10 000 pacientů, pak dostane stejné množství vakcín jako jedna ordinace, kde je registrováno 1000 pacientů. Logiky je v tom asi tolik, jako kdybyste vakcíny rozdělili po 100 do každé obce. A už byste neřešili, zda je ta obec Praha s 1,2 milionu obyvatel, nebo Dolní Lhota s deseti obyvateli. Jenom Praze byste vakcíny dodali dřív.

Nejhorší nakonec. Pokud opět bude další týden ležet oněch čtvrt milionu vakcín ve skladech, zemře každý tento týden zbytečně 250 lidí (viz náš dřívější výpočet)! To se již děje! Kolegové PL s námi hojně sdílí zkušenosti s úmrtím pacientů, kteří mohli být očkováni, a nebyli, protože vakcíny ležely ve skladech. Mně včera zemřela seniorka 80+, která byla na seznamu očkovanců již před 14 dny, ale očkování se již nedožila.

Kolegyni v noci zemřel pacient, který nemohl být očkován, protože v den, kdy dostala konečně vakcínu, byl již pozitivní. Kdyby ji dostala o 14 dní dříve (v době naší výzvy), mohl přežít. Pro nás PL to nejsou jen čísla, ale konkrétní lidé.

Opět vyzýváme vládu, pana premiéra, pana hlavního koordinátora, pana ministra, distribuční firmy – konejte, ať v této zemi zbytečně neumírají stovky lidí!