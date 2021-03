Nejpozději do konce týdne dosáhne Česko nejtemnějšího prvenství v historii. V počtu mrtvých na milion obyvatel předstihneme i miniaturní San Marino a staneme se celosvětově „worst in covid”. Důvodů je spousta, ale jedním z klíčových je, že vláda soustavně lže lidem. Ti pak nemají důvod věřit, že to, co vláda prosazuje, k něčemu bude. Výsledkem je všestranná nedůvěra, předstírání, chaos a zmar.

Příklad jedné z demaskovaných lží jsme nyní viděli v přímém přenosu. Když koncem února vláda uzavírala lidi v jednotlivých okresech, slibovala, že to bude jen na tři týdny. Například premiér Andrej Babiš pravil: „Hned vysvětlíme našim spoluobčanům, jak je důležité, abychom ještě tři týdny skutečně omezili naše kontakty. Doufejme, že to všichni pochopí a že nám dají ještě poslední šanci.“ ČSSD nezůstala pozadu a hlásila na Twitteru: „Nabízíme plán ,Obětujme březen‘. Jeden měsíc přísných opatření, jeden měsíc doma.“ Pak už mělo být vše fajn. A vicepremiér Karel Havlíček to s vervou roztleskávače korunoval: „Musíme si říct, zda si tři týdny něco odřekneme a budeme se pohybovat pouze mezi domovem a prací nebo v blízkém okruhu svého obydlí. Pak jsme z toho částečně venku. Vydržme tři týdny, testujme, očkujme a dodržujme určitá pravidla a pak začne uvolnění!”