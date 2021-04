Občas člověka přechází zrak, když vidí, jaké mají lidé investiční nápady. Nejlepší jsou v poslední době ti, kteří si půjčí v bance milion, zastaví svou jedinou nemovitost, peníze vloží do kryptoměn a říkají tomu investování. Nebo narazíte na různé vykuky zvoucí na kulervoucí semináře, kde z vás prý udělají kryptobarony. Nový investiční newsletter Hospodářských novin vám nic takového sice neslibuje, ale můžete si být zase jisti, že v něm najdete relevantní informace, navíc podané srozumitelně.

V prvním vydání jsme se podívali, ve které zemi z pohledu rizikovosti investovat do rekreační nemovitosti a jak se dívat na předvídání ceny bitcoinu. Přečtete si glosu od ekonoma Dominika Stroukala, jak je to horké se zakazováním bitcoinu, o což se pokouší Indie. Dozvíte se, co se tento týden bude dít na trzích a kam sáhnout pro zajímavé čtení. Pokud jste předplatitel nebo předplatitelka, můžete si navíc stáhnout investiční příručku, kde mimo jiné najdete, jak danit výnosy z akcií nebo kryptoměn, abyste nedostali flákanec od berňáku.

Nový investiční newsletter Peníze HN pojímá investice zeširoka, od obchodování přes vzdělávání po seberozvoj.