Ministr zdravotnictví Jan Blatný končí. Po mohutné několikadenní dělostřelecké přípravě, kdy premiér, kudy chodil, tvrdil, že „nechápe“, co dotyčný dělá, přišel frontální útok a vyhlédnutá oběť padla. Co je smyslem výměny? Rozhodně ne to, že by byl Blatný významně horší než jiní členové kabinetu. Třeba ve srovnání s Karlem Havlíčkem, jehož hra na kompenzační programy ničí desetitisíce podnikatelů, působí jako lumen. Smyslem vyhazovu Blatného je něco jiného: snaha premiéra odvrátit pozornost od vlastních selhání. A hlavně vyhovět prezidentu Zemanovi.

Ministrovi Blatnému je samozřejmě možné vyčítat takřka nekonečnou řadu lapsů. Souhlasil s předvánočním rozvolněním, které stálo ve výsledku tisíce životů. Blokoval pomoc z Německa pro přeplněné chebské nemocnice, čímž de facto hodil tamní zdravotníky přes palubu. Komunikoval s obyvateli země jako se svými dětskými pacienty, což působilo odpor k přijímaným protikoronavirovým opatřením. Ovšem brutální ironií je, že nic z toho premiérovi Babišovi nevadilo, naopak mu vyhovovala Blatného povolnost a to, že na něj mohl svádět všechno, co se nepovedlo. Blatný musí odejít až ve chvíli, kdy se mu přihodil záchvat odvahy a postavil se prezidentovi, který mocně tlačí do Česka neschválenou vakcínu Sputnik.