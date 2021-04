Staré úsloví říká, že někdy nezbývá, než pokračovat v započatém omylu. Delegáti sjezdu ČSSD se podle něj zařídili a předsedou zvolili znovu Jana Hamáčka. Politika, který dovedl stranu do historicky nejhoršího svrabu, kdy druhdy nejsilnější politické straně vážně hrozí, že se nedostane do poslanecké sněmovny. Hamáček konstatoval vlastně toto: Před dvěma lety jsem sliboval, že budeme mít deset procent, nepovedlo se mi to a tak mě zvolte znovu. Stalo se. Sjezd usoudil, že strana nikoho lepšího nemá a tak se pojede dál.

ČSSD se vlastně rozhodla pokračovat v Hamáčkově politice spolupráce s Andrejem Babišem, která není ničím jiným, než pácháním pomalé a bolestné sebevraždy. Přesně to charakterizoval jeden z mála opravdu úspěšných sociální demokratů, senátor a starosta Bohumína Petr Vícha. “Kdo má rád Babiše, volí ANO a kdo ho nemá rád, nemá důvod volit nás, protože ho držíme u moci." Naprosto přesná diagnóza. Strana se může stokrát utěšovat tím, že ve vládě prosadila spoustu levicových věcí - zálohové výživné, proplácení nemocenské, program antivirus, připravuje se kurzaebeit. Jak říká Jan Hamáček, zabránila posunu politiky doprava. Jenže voličům je to úplně jedno. Všechny opoziční strany jsou na tom v preferencích lépe než vládní ČSSD. Za dobu spolupráce s Babišem ČSSD vypadla z třetiny krajských zastupitelstev, přišla o senátní klub, v komunálních volbách se jen těsně dostala nad pět procent. Jak to formuloval jeden z delegátu: “Babiš nás vyluxoval jako smetí.” Po říjnových volbách si pro zbytky nejstarší česká politická strany mohou přijet popeláři.