Netrvalo to ani den a ukázalo se, že hlavním vítězem sjezdu ČSSD je ten, který na něm, na rozdíl od většiny předcházejících, ani nebyl – prezident Miloš Zeman. Jan Hamáček porazil Tomáše Petříčka v souboji o předsednický post a okamžitě jednal – přinesl hlavu ministra zahraničí prezidentovi na podnose. Petříček, který brání posilování ruského vlivu v Česku a celkově vystupuje zásadově vůči expanzivnosti režimu Vladimira Putina, má být nahrazen politikem, který bude vůči Zemanovým představám a zájmům vstřícnější. Může to být dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek. Pokud navíc dostane post ministra kultury Jan Birke s výbornými kontakty v Číně, bude prezident přímo nadšen.

Miloš Zeman tak dosáhl po odstranění ministra zdravotnictví Jana Blatného, který bránil očkování neschválenou a podle slovenských zkušeností problematickou ruskou vakcínou Sputnik, svého dalšího cíle. Zmizel Petříček, který ve shodě s varováním tajných služeb důsledně upozorňoval na nebezpečí spojená s variantou, že by další blok Jaderné elektrárny Dukovany stavěl Rosatom. Zemanova proruská politika, o které jen on sám ví, kde se vlastně vzala a co ho k ní motivuje, bude, minimálně do voleb, slavit úspěchy.