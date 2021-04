Rusko má na hranicích s Ukrajinou, na okupovaném Krymu a na svých základnách v Podněstří připravené desítky tisíc vojáků s bojovou technikou. Je jejich nejvíc od roku 2014, kdy ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Nyní se spekuluje, že Kreml by rád Kyjev připravil o přístup k Černému moři.

Zatím je to celé ale hlavně jeden velký test nové americké administrativy prezidenta Joea Bidena, který si nemusel hrát ani na reset, ani se dívat ruskému kolegovi Putinovi zhluboka do očí, aby držel jasnou a pevnou linku vůči ruské imperiální politice. Americký ministr zahraničí Antony Blinkem je v úterý podruhé za krátkou dobu v Bruselu, doprovázen navíc ministrem obrany Lloydem Austinem. V bruselském sídle NATO je – nikoli náhodou – také ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Téma jednání amerických diplomatů s Evropany je tedy víc než jasné: Jak dát Putinovi co nejsilněji najevo, že nová agrese vůči Ukrajině je nepřijatelná.