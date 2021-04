Pamatujete si na skvělou komedii Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slávnoj kazašskoj naródu? Komik Sacha Baron Cohen v ní coby křupanský „kazašský reportér“ vnikl do USA a předvedl tam scénky, kterými znemožňoval nejen sám sebe, ale které také odhalily leccos nelichotivého o tamním občanstvu. Nyní, když sledujeme komedii kolem výměn sociálnědemokratických ministrů, kterou si „objednal“ Miloš Zeman, je to v mnoha ohledech podobné. Vidíme neobratnost, křupanství a mimo to se leccos dozvídáme o celé naší politice a společnosti.

Scénář v kostce: Jan Hamáček se stal předsedou ČSSD a během pár hodin s razancí středoasijského diktátora vyrazil z vlády svého konkurenta Tomáše Petříčka. Na uvolněné ministerstvo zahraničí chce posadit Lubomíra Zaorálka, který je nyní ministrem kultury, a na ministerstvo kultury zase starostu Náchoda Jana Birkeho. Komediálních aspektů je hned několik. Především Jan Birke skutečně poněkud připomíná Borata. „Nemám vzdělání a rád se k tomu přiznávám,“ řekl České televizi a jsa tázán, jaký má vztah ke kultuře, odvětil, že v Náchodě má dva ochotnické soubory. Umělecká obec po oznámení nominace odmítala uvěřit, že je myšlena vážně, a i dosavadní ministr kultury Lubomír Zaorálek diplomaticky prohlásil, že svěřit resort absolventu strojní průmyslovky Birkemu je poněkud „odvážný plán“. Tohle by nevymyslel ani Sacha Baron Cohen.