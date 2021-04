Z ekonomického šoku budeme rychle venku, na předcovidovou úroveň nás vytáhne už koncem roku poptávka v západních zemích, věští investor Radovan Vávra. Bývalý šéf Komerční banky a legendární twitterový Žížala v rozhovoru vysvětluje, proč je Superb umírající dinosaurus, které investice jedou, a prozrazuje, kolik bude nakonec stát bitcoin. Ač vydělává na nejnovějších trendech, označuje se za hrdého boomera a štvou ho lidé, kteří nasazují na devadesátá léta.

HN: „Žádná jiná generace nedala Česku víc než ta moje. HDP na hlavu v USD jsme zpětinásobili. Nikdo jiný nikdy tuhle zemi takhle nepozvedl. To, že některé nezvedené děti to nechápou, na realitě nic nemění.“ To je váš nedávný tweet. Proč rýpete do mladých?

Rozhodně nechci rýpat do mladých, ani do Pirátů. Hlavně jsem chtěl potěšit generaci boomerů, ke které se hrdě počítám. Protože hlavně my bychom si měli tuhle pravdu uvědomovat a připomínat. Je jedno, na jaké straně politického zápasu stojíme, můžeme se hádat o daně nebo o to, kdy se má chodit do důchodu. Ale neměli bychom se hádat o to, co se stalo v roce 1989. To je naprosto jasné a opravdu bychom to neměli „tvůrčím“ způsobem interpretovat.

HN: Když tedy nechcete rýpat do Pirátů, kdo jsou ty „nezvedené děti“?

Piráti je samozřejmě skvěle reprezentují. Když pan předseda Ivan Bartoš řekne, že devadesátky byly temným obdobím tohohle národa, tak to není politický statement, ale obyčejná nevzdělanost. Což mě u člověka, který má Ph.D., trochu překvapuje. Ale fakt bych to nezužoval na Piráty. Vždycky si vzpomenu na scénku, kdy komici Kaiser s Lábusem předváděli, jak to bude jednou při interpretaci listopadu 89 vypadat. My jsme se tomu chechtali jako absurdnímu humoru, ale ono to přesně tak vypadá. „Nezvedené děti“ jsou všichni ti, kteří nemají základní povědomí o tom, v jaké zemi žijeme a co dnešku předcházelo a že devadesátky byly hlavně cestou z komunistického marasmu do prosperity.