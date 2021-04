Rekordní zisk zdaleka nejcennější automobilky světa, to by mělo být něco. Ovšem žijeme v době, kdy automobilový průmysl prochází dramatickým obratem k bezemisnímu pohonu, a aktuální počty vyrobených aut a zisk z nich proto zas tolik neznamenají. Burza oceňuje růst a pravděpodobnost jeho udržitelnosti. Tedy budoucnost. A to jsou stále silné stránky Tesly.

Firmě řízené Elonem Muskem se podařilo proti prvním třem měsícům loňského roku zdvojnásobit výrobu. To zní impozantně, ovšem Tesla stále roste z poměrně malých čísel, takže skok o sto procent znamená necelých 185 tisíc vyrobených kusů. V porovnání s giganty jako Toyota či skupina VW je to stále jen zlomek, na počet vyrobených kusů Tesla prohrává i se samotnou Škodovkou.

K tomu si přičtěme zdržení nástupu nových vlajkových modelů S a X, které Tesla představila už v lednu, ale v prodejích je ještě nenajdeme.