Je venku první program pro říjnové volby – přišla s ním koalice Spolu. A řekněme rovnou, že ODS, TOP 09 a lidovci nabídli docela osvěžující čtení. Hlavně oproti programu, se kterým dosud vítězilo hnutí ANO, tedy „dáme všem všechno a dost možná ještě víc“, je to hotová lázeň politické příčetnosti. Jednak program neobsahuje vyslovené nesmysly, ale hlavně je v něm patrná ideová linka. Nebo spíše linky, jde koneckonců o koalici. ODS tam má malý stát a nízké daně, lidovci podporu rodin, TOP 09 havlovskou zahraniční politiku lidských práv. Kdyby byl program automobil, dalo by se říci, že je to docela estetický crossover.

Jinou otázkou ale je, jestli se crossover může, tak jak je navržen, rozjet a posunout naši zemi dopředu, jak pod heslem „Dáme Česko dohromady“, koalice Spolu slibuje. A tady už jsou na místě přece jen lehké pochybnosti.

Plány koalice jsou v zásadě správné a odpovídají potřebám globalizovaného světa začátku 21. století. Blesková digitalizace. Rychlé dokončení dopravní infrastruktury. Výrazné zvýšení výdajů na školství – na úroveň průměru zemí OECD, tedy 5,2 procenta HDP. Udržitelná energetika postavená na bezuhlíkových technologiích – jádru a obnovitelných zdrojích. Důraz na obranu, zvýšení výdajů na dvě procenta HDP, dle závazku vůči NATO. Zastavení vymírání země formou podpory rodin. Důchodová reforma. Všechno správně. Jenže to všechno s sebou nese ohromné výdaje, které bude potřeba nějak zaplatit. A tady to koalici Spolu poněkud hapruje.