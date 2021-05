Poslední dny jsou akciové trhy nervózní, obchodníci se na sebe dívají a čekají, co se bude dít. Přijde masivní výprodej, nebo bude šílená jízda pokračovat dál? Někteří čeští investoři takové věci moc neřeší, místo do akcií šli do nemovitostí, u kterých nehrozí, že by jejich cena nějak extrémně poklesla, alespoň dle současných socioekonomických indikátorů.

Pro lidi zkoušející začátečnické štěstí přece jen na akciových trzích pak přinesl pár rad Warren Buffett. Kromě toho také vyjádřil nemalé obavy z přicházející inflace. Letošní první čtvrtletí zažilo obrovský skok právě ve zmínkách inflace v projevech vedoucích pracovníků firem. Naposledy se něco takového stalo před sedmnácti lety.

Hlavní témata dnešního newsletteru:

Drobní investoři se vrhli na Investown

Proč tu děláte promo nějakému start-upu?

V minulém newsletteru se téma, jak investovat do nemovitostí skrze české start-upy, setkalo s úspěchem. Nejvíce pak čtenáře zaujal start-upový nováček Investown. Nás zaujal tím, že během prvního týdne ostrého provozu získal víc uživatelů, než mají podobné platformy za nejméně rok fungování dohromady. Proto jsme se rozhodli firmu trochu víc proklepnout.

A co jste teda zjistili?

Byznys model je docela jednoduchý. Firma si vezme úvěr od svých investorů, největším je Česká spořitelna, za ten koupí nemovitost a sežene nájemce. Následně umožní drobným investorům investovat do tohoto úvěru, který je jištěný danou nemovitostí. Výnos pak odpovídá poměrné výši nájmu vůči investované částce. Investovat lze ale maximálně 300 tisíc korun.

Jaká jsou v tom všem schovaná rizika?

Jde o start-up zaměřující se na crowdfunding, tudíž investice nejsou pojištěné a ani samotná firma není pod dohledem centrální banky nebo ministerstva financí. To platí pro všechny podobné firmy, stejně tak že jsou náchylnější ke krachům než zavedené společnosti. Na druhou stranu za Investownem stojí Česká spořitelna jako strategický partner, která je kromě jiného zodpovědná za kapitálové zajištění. Pak je tu zajištění úvěrů danými nemovitostmi. Jsou tu ale také rizika spojená s výběrem nájemníka. Neuhrazení nájmu se promítá do výnosů investora, zdemolovaný byt je ale nákladem start-upu.

Má smysl to s nimi zkoušet?

Na to se nedá snadno odpovědět. Takové stavební spoření dokáže vynést ročně mezi třemi až čtyřmi procenty a je bezrizikové. Investown nabízí výnos od čtyř do pěti procent. Na druhou stranu stavební spoření má tvrdší podmínky, pokud jej střadatel ukončí dříve než za šest let, přijde o státní podporu a výnos povážlivě klesne. Investown si při brzkém výběru účtuje poplatek 0,9 procenta. Oproti developerským projektům na jiných crowdfundingových platformách nabízí zase nižší výnos, ale zároveň i nižší riziko.

Podrobný rozhovor s šéfem Investownu si můžete přečíst na webu HN.

Zkroťte své myšlenky a zlepšete si náladu

Není tohle zase nějaká ezoterická ptákovina?

Opravdu ne, vymysleli to američtí vědci, tak to přece nemůže být… Bez legrace. Lidský mozek je evolučně naprogramovaný k tomu, aby se toulal myšlenkami v oblacích. Umožňuje mu to vytvářet množství scénářů k jedné události, které mohou vést jak k vyhnutím se budoucím chybám, tak k novým nápadům. Kdyby Archimedes nebyl při vstupu do lázně myšlenkami v oblacích, těžko by odhalil zákonitosti hydrostatiky. Toulání myšlenek je důležité pro všechny kreativní profese od spisovatelů po vizionáře.

Tak proč vůbec uvažovat o jejich zkrocení?

Nepříjemné je, že lidé většinou touláním v oblacích stráví kvantum času a myslí přitom na ptákoviny. Následně to v nich vyvolává pocit neefektivity a psychicky je to deptá. Když v jednom výzkumu dostali muži na výběr mezi delším nerušeným přemýšlením a elektrickým šokem, dvě třetiny si vybraly elektrický šok. U žen to byla menšina, ale i čtvrtina je dost. V izolaci spojené s pandemií se navíc toulání myšlenek ještě zintenzivnilo například na úkor sociálních interakcí. Nemluvě pak o tom, že toulání je spojené s nepozorností, a tak nepřímo i s autonehodami nebo nízkou schopností se koncentrovat na učivo.

Co s tím tedy dělat?

Lze na to jít dvěma cestami. Tou první je toulavé myšlenky omezit. Například lze v takovou chvíli začít zhluboka dýchat nebo se pustit do meditace. Takový přístup je vhodný třeba v situaci, kdy vás váš mozek nechce nechat spát. Během dne lze proud myšlenek usměrnit fyzickou aktivitou, interakcí s přírodou například obejmutím stromu nebo navázáním řeči s jinou osobou. Dobře také funguje sex. Druhá cesta se pak zaměřuje na zkrocení toho, o čem člověk přemýšlí. Když už to nejsou ptákoviny, ale vážné věci, tak většinou negativní. Člověk tak končí po toulání s horší náladou než na jeho začátku. Psychologové proto radí zaměřit se na rozvíjení příjemných myšlenek. Záleží také na prostředí, nejlepší toulání je ve sprše za monotónnosti tekoucí vody. Také platí, že toulání mívá pozitivní výsledky, když se člověk toulá s vědomím, že tím jen neodkládá nějaký jiný úkol.

Více si o myšlenkovém toulání a příslušných studiích můžete přečíst na webu HN.

Warren Buffett vytáhl věšteckou kouli

Co měl Warren Buffett na srdci?

Věštec z Oklahomy si udělal v sobotu čas na otázky akcionářů při pravidelném výročním zasedání svého holdingu Berkshire Hathaway. V jednu chvíli vytáhl tabuli, významně mrkl na začínající drobné investory a zeptal se jich, které zapsané firmy budou v seznamu top 20 ještě za třicet let. Asi nečekal odpověď, tak rovnou vytáhl druhý seznam s firmami, které měly největší tržní kapitalizaci před třiceti lety. A která jména byla na obou seznamech? Ani jedno.

Co si z toho vzít?

Je velmi těžké odhadnout, kterým firmám se bude dlouhodobě dařit, a to i pro zkušeného investora jeho typu. Svět se neustále mění, a i když může dnes vypadat pozice Facebooku, Amazonu, Googlu nebo Applu neotřesitelně, může to být úplně ten stejný pocit, když se investor díval na seznam nejhodnotnějších společností před třiceti lety. Z dvou tisíc firem v autoprůmyslu založených v roce 1903 do roku 2009 přežily tři, z toho dvě byly v bankrotu. Takže pokud jste začátečník a nechcete být investorem na plný úvazek, kupte si raději nějaký indexový fond. Dlouhodobě akciové trhy rostou, jednotlivé akcie jen se štěstím.

Má tam ten boomer ještě něco kromě poučování?

Warren začíná být hodně nervózní ohledně inflace. Mluví přitom z vlastní zkušenosti, kdy jím ovládané firmy zvyšují ceny, protože jejich dodavatelé zvyšují ceny. Podle Buffetta začínají lidé zuřivě nakupovat. Pro akciové trhy jsou přitom rostoucí očekávání vyšší inflace negativní. Buffett navíc není rozhodně sám. Během čtvrtletních hovorů s investory narostl počet zmínění inflace z úst vedení firem meziročně třikrát, to je nejvíce od roku 2004. Za růstem cen stojí zdražující komodity, doprava i náklady na mzdy. Aktuálně je tak inflace pro vedení firem horké téma.

Více o příčinách růstu cen si můžete přečíst na webu HN.

Co se bude dít tento týden?

Úterý přinese výsledky vývoje dubnových nákupů manažerů ve zpracovatelském průmyslu ve Velké Británii, očekává se stagnace. Finanční výsledky zveřejní Pfizer, Lyft nebo CVS Health.

Středa přinese údaje o vývoji dubnové zaměstnanosti ve Spojených státech mimo sektor farmářství. Očekává se zlepšení. Finanční výsledky zveřejní PayPal, Uber nebo Etsy.

Čtvrtek bude rozhodující pro britské úrokové sazby, rozhodne o nich tamní centrální banka. Finanční výsledky zveřejní Square, AMC, Beyond Meat nebo GoPro.

Pátek přinese údaje o dubnové nezaměstnanosti v USA, očekává se pokles na 5,8 procenta. Finanční výsledky zveřejní ostře sledovaná automobilka Nikola.

Co stojí za to neminout?

The Street přinesl rozhovor s umělcem Beeplem, jenž se stal symbolem současné horečky kolem digitálního umění (NFT). Je autorem díla prodaného za 69 milionů dolarů a myslí si, že aktuálně jedeme v pěkné dot-com bublině.

Vydavatel magazínu Forbes se dle všeho chystá na burzu, chce na to jít s využitím SPAC, což je v podstatě prázdná schránka, která vstoupí na burzu s tím, že následně provede akvizici vybrané společnosti. Je to cesta, jak se vyhnout běžné regulaci.

Server Nikkei přinesl pohled na to, jak se daří firmě Apple na poli vývoje a využívání vlastních procesorů. Nakonec lze doporučit konferenci Warrena Buffetta, mluvil v ní mimo jiné právě o tom, že prodat část akcií Applu byla nejspíš chyba.

A poslední tip je spíš investice do vlastního vzdělání, na webu Watch and Know si lze zdarma pustit řadu nejnovějších dokumentů, jsou i s českými titulky.

