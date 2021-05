Poslanci se k hlasování o novém stavebním zákonu ve středu nedostali, pokračovat mají v pátek. Výsledek je nejistý. V zemi, která se pyšní jedním z nejdelších stavebních řízení na světě, podle hodnocení Světové banky je Česko na „pěkném“ 157. místě, se poslanci nemohou shodnout hlavně na tom, jestli má o stavbách rozhodovat centrálně stát, nebo jednotlivé municipality.

Hádka je to nesmiřitelná. Vypovídá hodně o tom, co si kdo od nového stavebního zákona slibuje. A možná ještě víc napoví, co vlastně konkrétně od nové výstavby chceme, respektive spíš nechceme.