Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rezignoval, funkci opustí na konci června. V normální zemi a normální době by na tom nebylo nic pozoruhodného. Zeman je ve funkci už od roku 2010, což není krátká doba, a ve standardních poměrech by šlo jen o pochopitelné střídání funkcionářů. Jenže ve standardních poměrech bohužel nežijeme a tak je rezignace klíčového muže justice znepokojivá. A to hned z několika důvodů.