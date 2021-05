Často se říká, že v Česku není možné dělat politickou satiru, protože ji realita každým dnem překonává. A jestliže do nynějška to byl jen zdařilý bonmot, nyní je to definitivně přesný popis skutečnosti. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger odchází a na jeho místo přichází Adam Vojtěch. Ano, ten Vojtěch, který byl premiérem Andrejem Babišem na podzim došikanován k rezignaci.