Andrej Babiš potvrzuje, že jeho kampaň před letošními volbami bude mimořádně bezohledná. Pokud bychom měli soudit podle začátku, půjde o mix i na jeho poměry nadstandardních výmyslů, prvoplánového strašení a nově i xenofobie. A řekněme rovnou, že i když to nyní nevypadá, může to být kampaň nakonec úspěšná.

Tón kampaně Babiš udal v rozhovoru pro Radiožurnál, kde prohlásil: „Nechceme, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci, potom je z toho velký problém.“ Ano, premiér použil pro cizince hanlivý výraz, který lahodí uchu nacionalistům od těch zápecnických až po ty, co nejdou pro baseballovou pálku daleko. Je samozřejmě možné, že to Babiš, ironicky sám cizinec, ve skutečnosti tak nahnědle nemyslel, protože neumí pořádně česky. Což by se pak dalo komentovat pobaveně, že Česko je opravdu země příběhů, protože největšími českými nacionalisty jsou tady Slovák a poloviční Japonec. Ale v reálu to spíš legrace nebude, protože premiérova věta zněla zcela připraveně a promyšleně.

To, co Babiš předvádí, není nic jiného než snaha získat voliče hraním na pudy, které sídlí proklatě nízko. Jeho úvaha je prostá: „Měl jsem třicet procent, teď mám dvacet. V epidemii se ukázalo, že nejsem žádný supermanažer a voliči mně utekli buď k demokratickým partajím, nebo k Okamurovi a Šlachtovi. Ty, co utekli například ke starostům, zpátky nedostanu, ale ty od SPD a od Šlachty můžu zkusit. A když přitlačím, tak jich možná přijde opravdu hodně.“