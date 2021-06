Jel jsem minulý týden metrem. Občas se přitom bavím tím, že si přečtu číslo vagónu a následně jej rozkládám z hlavy na prvočinitele. Někdy narazím na číslo, které je těžké rozložit a nestihnu to ani za těch dvacet minut jízdy, jindy je to naopak až příliš jednoduché, což se stalo tentokrát. Začal jsem se proto po chvilce nudit, rozhodl se přidat k půlce vagónu a vytáhl mobil.

Narazil jsem na diskusi pod svým textem o nedostupnosti bydlení pro mladé lidi. Byl v něm tlumočen zážitek ze zahrádky před Obecním domem, kde se mladý muž nad kávou a sodovkou bavil s partnerkou o tom, jestli by se neměli rozejít, když spolu nedosáhnou na hypotéku.

Zaujala mě přitom jedna reakce. Každý, kdo si prý dává kávu a sodovku ve zmíněné kavárně, je ten typ člověka, který nic pořádně pro svou budoucnost nedělá a pak jen brečí. Byl jsem nadšený a chtěl jsem autorovi komentáře ihned psát, protože pokud dokáže na základě toho, co kdo kde pije, říct o nich tolik informací, tak je to přece převratné. Určitě má sofistikovaný predikční model a o tom bych chtěl napsat. Hotová revoluce by to byla!

Říkal jsem si, že Adam, tak znělo křestní jméno toho pána, bude díky těmto schopnostem velmi bohatý. Nakonec na své profilové fotce se prezentoval jako úspěšný člověk. Začal jsem proto hledat jeho jméno mezi boháči v žebříčku Forbesu. Nebylo tam. „Co když jsem se jen přehlédl?“ říkal jsem si. Raději jsem proto seznam zkontroloval ještě jednou a… pořád nic.