Bývalý policista Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha poprvé překonal v průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. Na svých sociálních sítích to oslavil mohutným výkřikem „JO!!!“. Jenže může jít o hodně předčasnou radost. Expert na politickou komunikaci a autor úspěšných kampaní ČSSD z let 1996 a 1998 Petros Michopulos odhaduje, že se nakonec Šlachta do sněmovny nedostane.

HN: Proč se Šlachtovi zatím daří nad očekávání?