Místní příslušnost exekucí je téma, které v české exekutorské obci rezonuje již několik let. A to právem. Nekoncepčnost, se kterou jsou případy jednotlivým exekutorům přidělovány, je totiž do značné míry odrazem stejné nekoncepčnosti stávající legislativy. Zdá se, že se české vlády zkrátka s touto problematikou nejsou schopny adekvátně vypořádat. Důkazem toho je i stále se kupící počet novelizací občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nebylo by jednodušší spíše vynaložit potřebnou energii na přípravu nových předpisů, které by nahradily ty desítky let staré? Ve světle požadavků dnešní doby očividně neobstojí a jejich „šperkování“ je spíše setrvalým odkládáním nevyhnutelného.