Pan Šlachta je pohledný muž a dělá to dobře, řekl v pořadu 360° na CNN Prima News předseda ANO Andrej Babiš. Ten samý Andrej Babiš, kterému Robert Šlachta právě bere několik docela podstatných procentních bodů volební podpory.

„Pan Šlachta dělá přesně to, co jsem dělal v roce 2013. Úplně přes kopírák. Absolutně. (…) Má kontakty a má i dobré fotky. Je to přesně hnutí ANO v roce 2013. Přesně takhle jsem to dělal. Má to jednoduché,“ chválil dál Babiš Šlachtu. Toho Šlachtu, ke kterému mu odcházejí tisíce voličů hnutí ANO.