Je to na první pohled už trochu nuda. Evropský parlament opět přijal rezoluci o střetu zájmů Andreje Babiše, česká opozice se opět pohoršila, jak hrozného máme premiéra, Babiš opět zabrblal, že je to kampaň, čímž to celé zhasne. Nebo ne? Že by to tentokrát bylo přece jen něco jiného? Náznaky tady jsou. Tady je pět důvodů, proč postoj europoslanců může zahýbat nejen byznysem Agrofertu a obmyšlence Andreje Babiše, ale i celou českou politikou.

1. Nad Agrofertem visí větší hrozba než dřív. Zatímco dosud byla řeč jen o tom, že by Agrofert neměl dostávat dotace ze strukturálních fondů EU, nyní europarlament požaduje, aby k němu nesměly proudit ani takzvané přímé platby. Zjednodušeně řečeno jde o dotace na hektar, které představují většinu z bezmála dvou miliard, které Agrofert z evropských peněz každoročně čerpá. Bez investičních dotací by se podnik z Babišových svěřenských fondů ještě obešel, bez přímých dotací by ale mohl zavřít krám. Proto se Agrofert pokoušel lobbovat u europoslanců, aby rezoluci nepřijímali. Neúspěšně. Problém vidí 505 europoslanců, za Babiše se postavilo pouze třicet poslanců z frakcí, kde figuruje Babišovo ANO a Fidesz Babišova maďarského přítele Viktora Orbána. Evropská komise, která byla dosud v řešení případu Babiš liknavá, je pod mnohem větším tlakem.

2. Problém se týká už celého Česka. Europoslanci nezůstali jen u problému s dotacemi pro Agrofert. Vyzvali Evropskou komisi, aby posoudila, zda v Česku vůbec funguje právní stát. V případě, že se potvrdí pochybnosti, má být podle nich zahájena procedura, která by mohla vést až ke stopce všech dotací pro celé Česko. Babišův dotační byznys tak nově ohrožuje tisíce českých firem a dalších subjektů, což se může odrazit v jeho podpoře. Postoj europoslanců se může zdát přehnaný, ale když si připomeneme, jak ve prospěch Andreje Babiše vystupují všechny úřady, které má pod kontrolou (ministerstvo zemědělství, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí, středočeský krajský úřad v době „panování“ Jaroslavy Pokorné Jermanové atd.), je zřetelné, že Česko za jeho vlády vykazuje rysy „uneseného státu“, kde jsou státní instituce de facto součástí oligarchické struktury. Na to jsou – i v souvislosti s děním v Polsku a Maďarsku – staré členské státy unie stále citlivější, a rezoluce EP proto nemusí vyšumět do ztracena.

3. Střet zájmů ohrožuje i Babiše politika. Vzhledem k tomu, že už nejde jen o Agrofert, mohou Babišův střet zájmů začít hodnotit jako problém i ti voliči, kterým byl dosud lhostejný. Tím spíš že Andrej Babiš v posledních měsících po koronavirovém debaklu své vlády ztrácí podporu a obecně to bývá tak, že když se něčí pozice otřese, jsou voliči citlivější i na jeho další „hříchy“. Teze, že střet zájmů není ve skutečnosti volebním tématem a opozice se jen zbytečně vyčerpává tím, že na něj dokola upozorňuje, už nemusí stoprocentně platit. A i kdyby Babiš nakonec vyhrál volby, musel by kvůli vzrůstajícímu tlaku EU přemýšlet, jestli neoživit plán udělat loutkového premiéra z některé z hyperloajálních postav hnutí ANO, například z Karla Havlíčka nebo Aleny Schillerové, a tahat za nitky ze zákulisí, podobně jako Jaroslaw Kaczynski v Polsku.

4. Babiš se posune do nacionalistických pozic. Po rezoluci Evropského parlamentu Babišovi nezbývá nic jiného než zvýraznit v předvolební kampani antiunijní rétoriku. Linie bude v zásadě tato: „Nikdo z Bruselu nebo Štrasburku nebude vykládat naše zákony, nikdo z Evropského parlamentu nám nebude říkat, jak máme organizovat své záležitosti!“ A také: „Útoky na Agrofert, který zaměstnává desetitisíce lidí, ohrožují europoslanci česká pracovní místa!“ Aktuální vývoj zvýrazní Babišovu snahu jít skrze antiunijní a obecně anticizinecké výpady po voličích, kteří mu dezertovali k Tomio Okamurovi a Robertu Šlachtovi. Liberální ANO, pokud někdy existovalo, je definitivně minulostí, což dále omezuje jeho koaliční možnosti.

5. Odhalují se rozpory v opozičním táboře. Pro rezoluci o střetu zájmů Andreje Babiše nehlasovali všichni čeští opoziční europoslanci. Hlasování se zdrželi členové ODS Jan Zahradil a Evžen Tošenovský. Zahradil na Twitteru napsal: „Kdyby ta rezoluce byla jen o Babišovi, pak ok. Ale pokus zpochybnit pod touto záminkou celý český justiční systém, fungování státní administrativy a mediální svobodu v ČR je pro mě přes čáru.“ Potvrzuje se, že část ODS je schopná zaujímat stejné postoje jako Andrej Babiš, což vyvolává otázky, jestli by tito lidé po volbách nechtěli uzavřít koalici radši s ním než se stranami, které jsou orientované prounijně. Ovšem tento tábor v ODS zatím rozhodně nemá většinu a jeho nynější projevy mohou vést spíše k tomu, že se ho Fialovo vedení pokusí izolovat a marginalizovat.

V každém případě téma střetu zájmů Andreje Babiše sice volby nerozhodne, ale může jak v nich, tak v povolebním vývoji hrát větší roli, než se čekalo.