Hlavním tématem letošních voleb by mělo být bydlení. A skutečně není těžké uhodnout proč. Je to mimořádně palčivý problém a i letmý pohled do dat a statistik je naprosto děsivý. Vlastní bydlení přestalo být v Česku dostupné i pro střední třídu, ceny nemovitostí tu rostou nejrychleji v Evropě, nájemné rostlo v posledních letech mnohem prudčeji než mzdy a výnosy z něj se dostaly na historické minimum.

Bydlení by mělo být na prvních stránkách všech volebních programů. Ale není. Politici se ho zoufale bojí. Nemají totiž moc nápadů, co s tím v krátké době udělat. Proto nám Andrej Babiš začíná cpát nesmysly o hordách migrantů, které nás ohrožují. Je to o moc jednodušší než přijít s konkrétním plánem, jak zrychlit výstavbu bytových domů, jak zařídit důstojné bydlení pro ty nejchudší, jak zpřístupnit nájemní bydlení ve větších městech příslušníkům střední třídy. Migranti jsou lepší tahák. I proto, že část voličů Andreje Babiše má na venkově bydlení své a starosti lidí ve městech je v lepším případě nezajímají.