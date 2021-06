Před několika dny jsme jako Sdružení dovozců automobilů zaslali vládě a politickým stranám Memorandum k podpoře ekologické dopravy v ČR. Proč jsme to udělali, je zřejmé. Přestože jsme každodenními konkurenti, na jednom se shodujeme: jestliže jsme se jako občané Evropské unie rozhodli, že chceme čistší vzduch, a doprava je jednou z příčin jeho znečisťování, pak musíme i v České republice začít brát toto téma vážně. Od proklamací přikročit k omlazení a modernizaci zoufale zastaralého (a tedy emisně katastrofálního) vozového parku na českých silnicích.

Tyto kroky mohou mít nejrůznější podobu a my nemáme patent na univerzální řešení. Chceme alespoň otevřít diskusi o konkrétní podpoře rozvoje čisté mobility, tak jak je to běžné v řadě evropských zemí. Zatímco budování nabíjecí infrastruktury u nás začíná nabírat na obrátkách, v prodeji čistých automobilů za Evropou dramaticky ztrácíme: za první kvartál 2021 byl evropský tržní podíl nově prodaných elektrifikovaných vozů už 15 procent, v ČR však pětkrát méně, jen tři procenta.

Elektrický pohon je relativně jednoduché, ověřené a technicky zvládnutelné řešení, jak postupně „naředit“ vozový park automobily, které nevypouštějí žádné emise. Vodíkové vozy – mluvíme-li o vozidlech s palivovými články – jsou vlastně také elektromobily, jen elektřinu získávají chemickou reakcí za vzniku vodní páry.