Základem úspěšného zvládnutí předsedání Evropské unii a především uplatnění svých priorit je osobní znalost partnerů z ostatních zemí, zmapování jejich politických zájmů i odborně nepřekročitelných hranic. V neposlední řadě se počítá i navázání osobního kontaktu mezi ministry, kteří pak v Radě EU společně dělají politická rozhodnutí a kompromisy, a hodí se, když na sebe „mají číslo na mobil“.

Vím to, protože jsem se v letech 2006 až 2009 účastnil příprav a průběhu historicky prvního předsednictví České republiky v Evropské unii. Jako náměstek na ministerstvu životního prostředí jsem odpovídal za zdárný průběh, a to i poté, co v polovině předsedání EU padla česká vláda a kontinuita řízení EU tak plně dolehla na úřednický tým. Dodnes je toto období pro mě nejsilnější a celkově pozitivní zkušenost.

Do jisté míry bude české předsedání EU 2022 jiné. Platí Lisabonská smlouva a pravomoci předsednické země jsou o něco užší. Kvůli covidové pandemii je doposud většina jednání virtuální. Nicméně jednotliví ministři předsednické země i nadále řídí jednání s ostatními ministry, vyjednávají o kompromisech v legislativě s Evropským parlamentem či vedou delegace EU na mezinárodních jednáních. Předsedající Rady EU musí přicházet s kompromisními návrhy a snažit se dosáhnout dohody na nových předpisech či politikách, podle čehož se pak úspěšnost té které předsednické země – i její dlouhodobá image v EU – hodnotí.