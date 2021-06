Poslanec a advokát Radek Vondráček se podílel na lichvářském byznysu, jak uvedly Hospodářské noviny. Svědectví a důkazů je dost. Lze mít oprávněné pochyby, zda jako advokát nepřekročil meze a nestal se už aktivním účastníkem nelegálních aktivit. Ale to nechme hodnotit jiné. Policii, advokátní komoru nebo prostě jen voliče. Je tu ale jiný problém. Proč se ti lidé do spárů takových podvodníků vlastně dostali? Proč se jim nedostalo pomoci od seriózních subjektů, jako jsou banky či licencované úvěrové společnosti? Odpověď je celkem snadná. Všeho moc škodí. A týká se to i ochrany spotřebitelů.