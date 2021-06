Vždy, když se mluví o kvalitě nemocnic a potřebě jejich srovnání, prvním, kdo protestuje, jsou lékaři. Namítají, že udělat skutečně správný žebříček je extrémně obtížné a že třeba kritérium úmrtnosti není fér, protože tam, kde léčí těžké případy, se zkrátka umírá víc.

A tak jediným srovnáním nemocnic, které se pacientům dostává, je to, kde si mohou vybrat mezi kvalitou jídla, případně nemocnicí, kde lékaři dokonce umějí pacientovi podat ruku. Což nikoho, kdo se léčí, v zásadě až tak nezajímá – na rozdíl od informace, zda přežije operaci, aniž by si odnášel na památku v ráně zapomenutou gázu, případně jestli se mu za pár let nevyviklá umělý kloub. Nebo, jestli když pošle dítě na banální operaci mandlí, se mu vůbec vrátí.