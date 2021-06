Václav Klaus slaví osmdesáté narozeniny. Je to příležitost k bilancování kariéry a musíme říci, že Klausova stopa v české historii je nejen velkolepá, ale i veskrze pozitivní. Je to výslednice nejen jeho intelektu, vzdělání, politického talentu a pracovitosti. Ale především schopnosti disciplíny a sebekontroly. Právě sebekontrola, kterou exprezident v poslední době, žel, občas ztrácí, je důvodem, proč ho můžeme označit za druhého největšího státníka naší polistopadové historie. Tady je pět momentů, za které můžeme být Václavu Klausovi vděční.

1. Umožnil vznik nejsilnější firmy v Česku. Klausova ekonomická reforma byla, vzdor pozdějším kritikám týkajícím se chybějícího právního rámce, v důsledku čehož zmizely ve víru divokého kapitalismu 90. let obrovské částky, velkým dílem. Šlo to dělat samozřejmě i jinak, ale postihnout předem všechny aspekty procesu přechodu od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství prostě nebylo možné. Nejpodstatnější ale je, že Klaus dokázal zkrotit sám sebe a nechal se českou vládou Petra Pitharta dotlačit, aby vypustil ze svého konceptu kuponové privatizace některé klíčové podniky a umožnil jejich přímý prodej zahraničním partnerům. Díky tomu máme nyní prosperující automobilku Škoda Auto, tvořící pilíř naší ekonomiky. Bez sebekontroly a velkorysosti, kterou Václav Klaus projevil na začátku 90. let, by to nebylo možné.

2. Zajistil vstup do Evropské unie. Václav Klaus podal v roce 1996 jako premiér přihlášku do Evropské unie a smlouvu podepsal v roce 2003 jako prezident. Je to bezpochyby jeho největší čin. Díky němu je Česko součástí volného trhu, z čehož profituje naše exportní ekonomika. Díky němu se těšíme volnému pohybu osob. Díky němu jsou součástí našeho právního řádu západoevropské standardy týkající se ochrany zaměstnanců, spotřebitelů či životního prostředí. To, že o konceptu EU Václav Klaus pochyboval, není podstatné. Důležité je, že dokázal uplatnit sebekontrolu a svému přesvědčení nadřadil zájem země. V životě politika platí činy a měřeno jimi je Václav Klaus velkým Evropanem. Česko mu v tomto smyslu vděčí za prosperitu a příslušnost k nejvyspělejší části světa.