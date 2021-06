Čtvrteční tragické tornádo, které se přehnalo přes jižní Moravu a zanechalo za sebou spoušť na zemi i v lidských duších, vyvolalo mimo jiné značně zvýšený zájem o tento nebezpečný meteorologický jev. Obrázky, jež následně obletěly doslova celý svět, připomínaly spíš záběry z Velkých plání Spojených států amerických, kde se takto ničivá tornáda vyskytují poměrně často.

Co se stalo, že tak silné tornádo udeřilo právě v Česku? Tuto otázku si položil asi každý, kdo obrázky zpustošených oblastí viděl. Často se objevila i otázka, zda to může nějak souviset s měnícím se klimatem. Předně je nutné poznamenat, že silná tornáda (stupně F3 nebo F4) jsou v podmínkách České republiky něco mimořádně výjimečného. Z novodobé historie víme jen o litovelském tornádu v červnu 2004, jež mělo intenzitu F3 (při kterém rychlost větru přesáhne 220 km/h). To jihomoravské mohlo mít i intenzitu F4, při němž by vítr mohl foukat až 270kilometrovou rychlostí. Výjimečnost tohoto jevu ale znamená, že je velmi těžké odpovědět na otázku, jestli by se vyskytl, kdyby nedocházelo ke změně klimatu.